Российский врач рассказала о вреде мытья головы мылом

Трихолог-дерматовенеролог Юлия Галлямова рассказала россиянам о вреде мытья головы мылом. Соответствующий комментарий публикует издание NEWS.ru.

По словам врача, использовать моющее средство гигиенической косметики для очищения волос категорически не рекомендуется. По ее словам, содержащаяся в мыле щелочь пагубно влияет на внешний вид и качество локонов.

«Мыло имеет очень большой щелочной Ph, вымывающий не только избытки кожного сала и жира, но и обезжиривающий кожу и пряди, нарушая структуру самих волос и пересушивая, что очень вредно для кожи головы», — пояснила Галлямова.

В июне дерматологи Мурад Алам и Розмари Инглтон раскрыли оптимальную частоту мытья головы для каждого типа волос. По словам врачей, ежедневно к данному процессу можно прибегать людям, у которых очень сухие и жирные пряди.