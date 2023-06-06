Врачи раскрыли оптимальную частоту мытья головы для каждого типа волос

Дерматологи Алам и Инглтон посоветовали людям с сухими волосами мыть голову ежедневно

Дерматологи Мурад Алам и Розмари Инглтон раскрыли оптимальную частоту мытья головы для каждого типа волос. Соответствующий материал появился на сайте издания The New York Times.

По словам врачей, ежедневно к данному процессу можно прибегать людям, у которых очень сухие и жирные пряди. В первом случае они отметили, что волосы могут быстро становиться грязными из-за неспособности впитывать натуральные масла, производимые кожей головы. При этом специалисты пояснили, что ежедневное мытье необходимо тем, кто часто использует гели или лаки для создания причесок.

В то же время собеседники издания заявили, что подобный режим не подойдет обладателям вьющихся волос, поскольку по структуре они очень ломкие и легко повреждаются, находясь во влажном состоянии. В связи с этим они посоветовали мыть голову два-три раза в неделю.

В марте трихолог Елена Баранова назвала россиянкам две главные ошибки при расчесывании волос. Так, она призвала не расчесывать пряди в мокром состоянии и не начинать расчесывание от корней.

