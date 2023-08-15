Появились кадры мощных ударов по украинскому заводу ракетно-космической техники

«РВ» показала кадры мощных ударов по машиностроительному заводу Днепропетровска

В сети появились кадры возможных ударов по Южному машиностроительному заводу имени Макарова («Южмаш») — крупному украинскому предприятию по производству ракетно-космической техники в Днепропетровске. Их опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

«Кадры мощнейших ударов по Южному машиностроительному заводу в Днепропетровске. (...) Видно как минимум четыре ракетных удара по "Южмашу". Местные жители сообщают о восьми прилетах», — пишет «РВ». На опубликованном ролике слышны звуки летящих снарядов, а затем видны яркие взрывы и поднимающиеся столбы дыма.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские силы нанесли значительный ущерб украинскому военно-промышленному комплексу (ВПК). В результате ночного удара высокоточным оружием с моря и воздуха были поражены ключевые предприятия военной промышленности Украины. В ведомстве добавили, что цель атаки выполнена.