Альварес объявил о решении отложить реванш с Биволом

Боксер Сауль Альварес заявил, что хочет отложить реванш с Дмитрием Биволом

Мексиканский боксер Сауль Альварес объявил о решении отложить реванш с россиянином Дмитрием Биволом. Слова спортсмена приводит ESPN Ringside в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Я пытался, но он начал чего-то требовать, только усложняя процесс. Поэтому я подумал, что лучшим вариантом было бы двигаться дальше. Я бы хотел провести матч-реванш, но прямо сейчас мы не сможем этого сделать», — заявил мексиканец.

7 мая 2022 года Бивол победил Альвареса в поединке за пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. После мексиканец вызвал россиянина на реванш. Бивол выразил готовность спуститься из полутяжелого веса во второй средний, чтобы побороться за четыре чемпионских пояса, которые удерживает Альварес, однако последний выступил против боя на таких условиях.

Бивол ни разу не проигрывал на профессиональном ринге, в его активе — 21 победа. У Альвареса — 59 побед, два поражения и две ничьих.