Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:27, 16 августа 2023Мир

Белый дом высказался о передаче Украине ракет ATACMS

Кирби заявил, что решение о передаче Украине ракет ATACMS в США еще не принято

Фото: Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби высказался о возможной передаче Украине ракет ATACMS. Его слова приводит РИА Новости.

Кирби указал, что никаких окончательных решений по этому вопросу пока не принято, процитировав президента США Джо Байдена, что возможность отправки ракет рассматривается.

«Я не собираюсь так или иначе раскрывать детали внутренних дискуссий об оружии, которое мы поставляем Украине», — добавил Кирби.

В конце июля Washington Post писала, что администрация Байдена в ближайшее время не изменит своего решения об отказе отправлять Украине комплексы ATACMS.

При этом в мае американский лидер допускал, что США рано или поздно решатся на передачу Украине таких ракет.

Что думаешь? Оцени!
    Антон Похиляк
    Обсудить
    Последние новости

    В МВД захотели получать доступ к смартфонам и компьютерам без решения суда. Чем это обернется для россиян?

    Ведущая «Давай поженимся!» объяснила нежелание молодежи создавать семьи

    Россиян предупредили о рисках одного вида сделок с жильем

    Нюша отметила день рождения новыми откровенными снимками

    Раскрыты характеристики нового флагмана Samsung

    Таксист дважды изнасиловал 16-летнюю россиянку

    Белый дом высказался о передаче Украине ракет ATACMS

    Назван потенциальный соперник сборной России по футболу

    Названа сфера деятельности самого желанного жениха для россиянок

    Квартира в российском городе сгорела из-за Wi-Fi-роутера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости