Белый дом высказался о передаче Украине ракет ATACMS

Кирби заявил, что решение о передаче Украине ракет ATACMS в США еще не принято

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби высказался о возможной передаче Украине ракет ATACMS. Его слова приводит РИА Новости.

Кирби указал, что никаких окончательных решений по этому вопросу пока не принято, процитировав президента США Джо Байдена, что возможность отправки ракет рассматривается.

«Я не собираюсь так или иначе раскрывать детали внутренних дискуссий об оружии, которое мы поставляем Украине», — добавил Кирби.

В конце июля Washington Post писала, что администрация Байдена в ближайшее время не изменит своего решения об отказе отправлять Украине комплексы ATACMS.

При этом в мае американский лидер допускал, что США рано или поздно решатся на передачу Украине таких ракет.