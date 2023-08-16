Поймана совершившая 21 ограбление медведица-рецидивистка

В США поймали медведицу, которая совершила 21 ограбление

В США поймали медведицу-взломщицу, которая больше года грабила дома возле озера Тахо. Об этом сообщает Daily Star.

С февраля 2022 года черная медведица весом 227 килограммов совершила по меньшей мере 21 ограбление. На нее не действовали ни сирены, ни электрошок, ни другие средства, которыми ее пытались отвадить от визитов к человеческому жилью.

Рецидивистку идентифицировали по ДНК. Первоначально ее считали самцом и даже дали ей прозвище Хэнк Танк. После поимки выяснилось, что во время набегов на дома медведицу сопровождали трое медвежат. У одного из них обнаружили травму: вероятнее всего, его сбил проезжающий автомобиль.

Департамент рыболовства и охоты Калифорнии сообщил, что медведицу поместят в приют для диких животных в Колорадо. Ее не планируют отпускать на волю, поскольку «она совершенно потеряла страх перед людьми».

Детенышей разлучат с медведицей и отправят в заповедник в Калифорнии. Специалисты надеются, что такое решение поможет им забыть негативные поведенческие паттерны, усвоенные от матери, после чего их можно будет выпустить обратно в дикую природу.

Ранее сообщалось, что в американском городе Торнтон, штат Нью-Гэмпшир, кот по кличке Бруно прогнал медведя со своего двора. На видео медведь, увидев, что к нему приближается восьмикилограммовый кот породы мейн-кун, тут же несется в лес.

