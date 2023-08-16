Украина обстреляла жилые дома в приграничном российском регионе
Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Куршановичи
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Куршановичи Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.
По его словам, в результате повреждены пять жилых домов, здание школы и местный дом культуры. Мирные жители не пострадали. Сейчас на территории села работают оперативные и экстренные службы.
Накануне Богомаз сообщил, что на территорию Брянской области попыталась проникнуть украинская диверсионно-разведывательная группа. В результате был ранен сотрудник одного из сельскохозяйственных предприятий. Действия противника пресекли сотрудники ФСБ и российские военнослужащие.