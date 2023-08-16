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08:44, 16 августа 2023Россия

Украина обстреляла жилые дома в приграничном российском регионе

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Куршановичи

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Куршановичи Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, в результате повреждены пять жилых домов, здание школы и местный дом культуры. Мирные жители не пострадали. Сейчас на территории села работают оперативные и экстренные службы.

Накануне Богомаз сообщил, что на территорию Брянской области попыталась проникнуть украинская диверсионно-разведывательная группа. В результате был ранен сотрудник одного из сельскохозяйственных предприятий. Действия противника пресекли сотрудники ФСБ и российские военнослужащие.

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    Сергей Истомин
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