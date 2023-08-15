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15:45, 15 августа 2023Россия

Один человек пострадал при попытке захода украинской ДРГ в Брянскую область

Богомаз: один человек пострадал при попытке захода ДРГ в Брянскую область

Один человек пострадал при попытке захода группы украинских диверсантов в Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

15 августа глава Белгородской области сообщил, что на территорию региона попыталась проникнуть украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Ее действия пресекли сотрудники ФСБ и российские военнослужащие.

Пострадавшим оказался сотрудник одного из сельскохозяйственных предприятий, уточнил Богомаз. Мужчина доставлен в больницу, ему оказывается необходимая помощь.

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    Алан Босиков
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