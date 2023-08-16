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16:53, 16 августа 2023Наука и техника

Российские БПЛА получат мини-ответчики «свой-чужой»

«Ростех»: российские БПЛА получат мини-ответчики «свой-чужой»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) получат автоматические системы опознавания, работающие по принципу «свой-чужой». Об этом РИА Новости на проходящем в Подмосковье международном военно-техническом форуме «Армия-2023» сообщили в холдинге «Росэлектроника» (входит в «Ростех»).

Разработку малогабаритного приемоответчика ведет научно-производственное предприятие «Пульсар».

По мнению эксперта в области беспилотной авиации Дениса Федутинова, мини-ответчики позволят улучшить распознавание среди тысяч используемых в зоне специальной военной операции беспилотников.

В феврале в эфире программы «Военная приемка» телеканала «Звезда» ведущий Алексей Егоров заявил, что в России разработают систему «свой-чужой» для малых БПЛА. По его словам, она позволит защитить беспилотники от дружественного огня.

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    Иван Потапов
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