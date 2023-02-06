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15:47, 6 февраля 2023Наука и техника

В России создадут систему «свой-чужой» для малых дронов

В России создадут систему опознавания «свой-чужой» для малых БПЛА

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

В России разработают систему «свой-чужой» для малых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О ее создании сообщили в эфире программы «Военная приемка» телеканала «Звезда», передает РИА Новости.

Отмечается, что система опознавания позволит защитить беспилотники от дружественного огня. «Чтобы свои не перебили своих», — сказал ведущий Алексей Егоров. Также он пообещал раскрыть подробности разработки в будущем.

Ранее стало известно, что в России планируют создать комбинированный комплекс для борьбы с беспилотниками. В состав комплекса войдут бронеавтомобили «Тайфун» с зенитными ракетами, пушками и лазерами.

В январе в Национальной технологической инициативе заявили о разработке радиолокационной станции для поиска маловесных дронов. Специалисты Научно-исследовательского института вычислительных комплексов имени М.А. Карцева собрали станцию из отечественных комплектующих.

В декабре главный конструктор по разработкам гражданского назначения предприятия «Обуховский завод» Егор Щербаков сообщил о начале серийного производства дронов.

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Даниил Иринин
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