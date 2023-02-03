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10:58, 3 февраля 2023Наука и техника

В России создадут комбинированный комплекс по борьбе с БПЛА

«Военная мысль»: в России создадут комбинированный комплекс по борьбе с беспилотниками

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В России планируется создать комбинированный комплекс, предназначенный для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом со ссылкой на журнал «Военная мысль» пишет РИА Новости.

Отмечается, что комплекс будет включать в себя несколько бронемашин «Тайфун», оснащенных, в частности, зенитными ракетами, СВЧ-пушками и лазерами. Допускается, что в элементы управления комплексом будут интегрированы системы искусственного интеллекта.

Не исключается, что в комплекс будет входить «Рать», способная на дальности до 3,5 километра подавлять беспилотники при помощи СВЧ-пушки.

«Комбинированное применение дистанционного подрыва снарядов, СВЧ-подавления радиоэлектронных средств, лазера, искусственного интеллекта и тактических очков дополненной реальности позволяет значительно повысить точность и эффективность уничтожения БПЛА и живой силы противника», — говорится в публикации.

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Иван Потапов
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