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Lockheed Martin поставила Минобороны США 300-киловаттный боевой лазер

Lockheed Martin поставила Пентагону 300-киловаттный боевой лазер

Изображение: Lockheed Martin

Крупнейший подрядчик Пентагона, американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, поставила Минобороны США 300-киловаттный боевой лазер. Установку предполагается использовать в интересах армии Соединенных Штатов. Об этом компания сообщает в пресс-релизе, опубликованном на своем сайте.

Отмечается, что демонстратор самой мощной лазерной установки, которая имеется в распоряжении Lockheed Martin, создан в рамках программы High Energy Laser Scaling Initiative (HELSI). Лазер будет использоваться армией Соединенных Штатов для отработки соответствующих тактик и технологий противодействия воздушным угрозам.

«Lockheed Martin увеличила мощность и эффективность, а также уменьшила массу и габариты высокоэнергетических лазеров непрерывного действия, что снижает риск будущих полевых испытаний мощных лазерных оружейных систем», — сказал вице-президент Lockheed Martin Advanced Product Solutions Рик Кордаро.

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Издание Breaking Defense напоминает, что над схожим проектом 300-киловаттного лазера работает совместная команда Boeing и General Atomics.

В августе издание The Drive со ссылкой на корпорацию Lockheed Martin сообщило, что эсминец Preble типа Arleigh Burke Военно-морских сил США получил 60-киловаттный лазер High-Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance system (HELIOS), предназначенный для наблюдения и ослепления противника.

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Иван Потапов
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