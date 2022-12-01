Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:20, 1 декабря 2022Наука и техника

«Алмаз-Антей» организовал производство малых дронов

«Алмаз-Антей» организовал серийное производство от 1000 дронов в месяц

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» организовал производство малых беспилотных летательных аппаратов, способное выпускать более тысячи дронов в месяц. Об этом сообщил РИА Новости главный конструктор по разработкам гражданского назначения предприятия «Обуховский завод» Егор Щербаков.

«Проведена организация серийного производства от 1000 штук в месяц. Каждый может прикинуть объем проведенных работ и оценить свои возможности по подготовке выпуска готового изделия, исходя из объема комплектации: ПО, контроллеры, приемники, передатчики, аппаратура управления, защитный кейс, планшет, рама, крепеж, кожухи, лопасти, ложементы, провода, моторы, зарядки и многое другое», — сказал он.

Щербаков уточнил, что дроны концерна — коммерческий продукт для гражданского рынка, а цену изделия диктует спрос. По мере увеличения количества выпускаемых беспилотников и доли отечественных комплектующих в них розничная стоимость наверняка будет снижаться, добавил конструктор.

Отмечается, что ранее эксперты заявляли, что дрон «Добрыня» собран полностью из иностранных деталей. Щербаков подчеркнул, что «Алмаз-Антей» не заявлял о полностью самостоятельном производстве всех деталей. «Мы говорим о своей разработке. "Добрыня" — продукт работы наших инженеров, конструкторов. Естественно, есть комплектующие, которые пока что проще купить, чем произвести, однако их доля постоянно уменьшается», — сказал он.

Материалы по теме:
От «Юноны» к «Пузырьку»: как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
От «Юноны» к «Пузырьку»:как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
17 августа 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

По словам Щербакова, дроны первых серий получали импортные двигатели, но сейчас «Добрыню» оснащают моторами собственного производства. «Но их испытания завершены еще не по всем параметрам. Если вести речь о наших двигателях — их три вида. После завершения всех испытаний в 2023 году планируется серийный выпуск в объеме около 8-10 тысяч штук в месяц», — отметил он.

В октябре в пресс-службе концерна ВКО «Алмаз-Антей» сообщили, что до конца 2022 года планируется выпустить тысячу беспилотников для гражданского рынка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Совладельца компании «Сумма» Зиявудина Магомедова приговорили к 19 годам
Очередную подозрительную посылку нашли в посольстве США в Испании
Пациентка упала с девятого этажа российской больницы
У летевшего из Турции россиянина изъяли 117 ножей на миллионы рублей
Москвичи бросились арендовать жилье в популярной курортной стране
Присяжные признали невиновным угрожавшего сбросить ребенка с балкона россиянина
В Литве назвали Белоруссию провинцией России
«Алмаз-Антей» организовал производство малых дронов
Освобожденных из плена российских военных доставят в Москву
В ЛНР рассказали о следах пыток на возвращенных Украиной телах бойцов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.