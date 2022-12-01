«Алмаз-Антей» организовал производство малых дронов

«Алмаз-Антей» организовал серийное производство от 1000 дронов в месяц

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» организовал производство малых беспилотных летательных аппаратов, способное выпускать более тысячи дронов в месяц. Об этом сообщил РИА Новости главный конструктор по разработкам гражданского назначения предприятия «Обуховский завод» Егор Щербаков.

«Проведена организация серийного производства от 1000 штук в месяц. Каждый может прикинуть объем проведенных работ и оценить свои возможности по подготовке выпуска готового изделия, исходя из объема комплектации: ПО, контроллеры, приемники, передатчики, аппаратура управления, защитный кейс, планшет, рама, крепеж, кожухи, лопасти, ложементы, провода, моторы, зарядки и многое другое», — сказал он.

Щербаков уточнил, что дроны концерна — коммерческий продукт для гражданского рынка, а цену изделия диктует спрос. По мере увеличения количества выпускаемых беспилотников и доли отечественных комплектующих в них розничная стоимость наверняка будет снижаться, добавил конструктор.

Отмечается, что ранее эксперты заявляли, что дрон «Добрыня» собран полностью из иностранных деталей. Щербаков подчеркнул, что «Алмаз-Антей» не заявлял о полностью самостоятельном производстве всех деталей. «Мы говорим о своей разработке. "Добрыня" — продукт работы наших инженеров, конструкторов. Естественно, есть комплектующие, которые пока что проще купить, чем произвести, однако их доля постоянно уменьшается», — сказал он.

По словам Щербакова, дроны первых серий получали импортные двигатели, но сейчас «Добрыню» оснащают моторами собственного производства. «Но их испытания завершены еще не по всем параметрам. Если вести речь о наших двигателях — их три вида. После завершения всех испытаний в 2023 году планируется серийный выпуск в объеме около 8-10 тысяч штук в месяц», — отметил он.

В октябре в пресс-службе концерна ВКО «Алмаз-Антей» сообщили, что до конца 2022 года планируется выпустить тысячу беспилотников для гражданского рынка.