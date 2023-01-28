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08:18, 28 января 2023Наука и техника

В России создали локатор для обнаружения маловесных дронов

Российские инженеры создали локатор для поиска маловесных дронов от 150 граммов

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Российские инженеры создали радиолокационную станцию для поиска маловесных дронов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы.

Как уточнили в организации, станция собрана из отечественных комплектующих специалистами Научно-исследовательского института вычислительных комплексов имени М. А. Карцева. «Она может отследить на расстоянии до 10 километров даже маловесные летательные аппараты весом от 150 граммов», — подчеркнули специалисты.

Руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Виталий Долгов уточнил, что станция может засечь не только большие, но еще и малые беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Они не попадают в зону видимости систем наблюдения: например, такие дроны, как DJI.

«Решение предназначено для круглосуточного и всепогодного обнаружения и измерения координат БПЛА», — подчеркнул эксперт. После обнаружения станция определяет дальность, скорость объекта и передает данные.

Ранее украинские пилоты пожаловались на беспилотники, предоставленные НАТО. Использование американских ударных БПЛА MQ-1C Gray Eagle они сочли опасным, а турецких Bayraktar TB2 — почти бесполезным.

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Марина Совина
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