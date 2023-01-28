В России создали локатор для обнаружения маловесных дронов
Российские инженеры создали радиолокационную станцию для поиска маловесных дронов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы.
Как уточнили в организации, станция собрана из отечественных комплектующих специалистами Научно-исследовательского института вычислительных комплексов имени М. А. Карцева. «Она может отследить на расстоянии до 10 километров даже маловесные летательные аппараты весом от 150 граммов», — подчеркнули специалисты.
Руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Виталий Долгов уточнил, что станция может засечь не только большие, но еще и малые беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Они не попадают в зону видимости систем наблюдения: например, такие дроны, как DJI.
«Решение предназначено для круглосуточного и всепогодного обнаружения и измерения координат БПЛА», — подчеркнул эксперт. После обнаружения станция определяет дальность, скорость объекта и передает данные.
Ранее украинские пилоты пожаловались на беспилотники, предоставленные НАТО. Использование американских ударных БПЛА MQ-1C Gray Eagle они сочли опасным, а турецких Bayraktar TB2 — почти бесполезным.