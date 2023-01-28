В России создали локатор для обнаружения маловесных дронов

Российские инженеры создали локатор для поиска маловесных дронов от 150 граммов

Российские инженеры создали радиолокационную станцию для поиска маловесных дронов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы.

Как уточнили в организации, станция собрана из отечественных комплектующих специалистами Научно-исследовательского института вычислительных комплексов имени М. А. Карцева. «Она может отследить на расстоянии до 10 километров даже маловесные летательные аппараты весом от 150 граммов», — подчеркнули специалисты.

Руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Виталий Долгов уточнил, что станция может засечь не только большие, но еще и малые беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Они не попадают в зону видимости систем наблюдения: например, такие дроны, как DJI.

«Решение предназначено для круглосуточного и всепогодного обнаружения и измерения координат БПЛА», — подчеркнул эксперт. После обнаружения станция определяет дальность, скорость объекта и передает данные.

Ранее украинские пилоты пожаловались на беспилотники, предоставленные НАТО. Использование американских ударных БПЛА MQ-1C Gray Eagle они сочли опасным, а турецких Bayraktar TB2 — почти бесполезным.