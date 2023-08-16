Минобороны заявило об отражении атаки БПЛА по объектам в России

Минобороны РФ сообщило об отражении атаки украинского БПЛА по объектам в России

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по объектам на территории России. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня около 11 часов пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что системы ПВО обнаружили и уничтожили летательный аппарат над территорией Крыма.

Ранее Минобороны России сообщило, что военные уничтожили три украинских беспилотника над Калужской областью. По данным министерства, пострадавших и разрушений нет.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.