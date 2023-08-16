Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:49, 16 августа 2023Россия

Минобороны заявило об отражении атаки БПЛА по объектам в России

Минобороны РФ сообщило об отражении атаки украинского БПЛА по объектам в России

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по объектам на территории России. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня около 11 часов пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что системы ПВО обнаружили и уничтожили летательный аппарат над территорией Крыма.

Ранее Минобороны России сообщило, что военные уничтожили три украинских беспилотника над Калужской областью. По данным министерства, пострадавших и разрушений нет.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило об отражении атаки БПЛА по объектам в России

    Названы сроки снижения цен на аренду квартир

    Психолог объяснила негативное влияние соцсетей на жизнь некоторых людей

    Польшу заподозрили в подготовке к конфликту с Белоруссией

    Иран заявил о готовности отменить визы для россиян

    Минобороны России сообщило о подготовке США к новой пандемии

    Минобороны нашло связь Минздрава Украины с биолабораториями США

    В Минобороны допустили применение США биотехнологий в наступательных целях

    В российском регионе возбудили дело из-за стоящей на карнизе трехлетней девочки

    Назван срок перехода на новые государственные учебники в российских школах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости