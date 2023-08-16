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20:54, 16 августа 2023Наука и техника

Кардиотренировки сократили риск рака на 40 процентов

Кардиотренировки сократили риск девяти видов рака на 40 процентов

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Команда шведских ученых из Гетеборгского университета выявила, что регулярные кардиотренировки способны сократить риск развития девяти видов рака в будущем на 40 процентов (по крайней мере у мужчин). Результаты исследования опубликованы в журнале British Journal of Sports Medicine.

Авторы проанализировали данные более одного миллиона призывников в возрасте от 16 до 25 лет. Участникам провели медицинское обследование, включая измерение роста, веса (ИМТ), кровяного давления, мышечной силы и уровня аэробной подготовки. Около 365 тысяч испытуемых имели низкий уровень аэробной подготовки; 519 тысяч — умеренный уровень; 340 тысяч относились к высокому уровню. У 84 тысяч человек (семь процентов) впоследствии развился по крайней мере один вид рака в течение среднего периода наблюдения в 33 года.

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Статистический анализ показал, что призывники с низким уровнем аэробной подготовки были более склонны к ожирению, чаще злоупотребляли алкоголем и психоактивными веществами и имели родителей с более низким уровнем образования. В то же время у добровольцев с более высоким уровнем физической подготовки фиксировался более низкий риск развития рака. В частности, вероятность рака прямой кишки была ниже на 5 процентов, рака поджелудочной железы — на 12 процентов, рака кишечника — на 18 процентов, головы и шеи — на 19 процентов, почек — на 20 процентов, рака желудка — на 21 процент, злокачественной опухоли пищевода — на 39 процентов; на 40 процентов ниже был риск развития рака печени и на 42 процента — риск рака легких.

Отмечается, что те, кто слишком много выполнял кардиотренировки, чаще заболевали раком предстательной железы (на 7 процентов чаще) и имели повешенный риск рака кожи (увеличение на 31 процент).

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    Елена Апазиди
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