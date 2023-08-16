Кардиотренировки сократили риск рака на 40 процентов

Кардиотренировки сократили риск девяти видов рака на 40 процентов

Команда шведских ученых из Гетеборгского университета выявила, что регулярные кардиотренировки способны сократить риск развития девяти видов рака в будущем на 40 процентов (по крайней мере у мужчин). Результаты исследования опубликованы в журнале British Journal of Sports Medicine.

Авторы проанализировали данные более одного миллиона призывников в возрасте от 16 до 25 лет. Участникам провели медицинское обследование, включая измерение роста, веса (ИМТ), кровяного давления, мышечной силы и уровня аэробной подготовки. Около 365 тысяч испытуемых имели низкий уровень аэробной подготовки; 519 тысяч — умеренный уровень; 340 тысяч относились к высокому уровню. У 84 тысяч человек (семь процентов) впоследствии развился по крайней мере один вид рака в течение среднего периода наблюдения в 33 года.

Статистический анализ показал, что призывники с низким уровнем аэробной подготовки были более склонны к ожирению, чаще злоупотребляли алкоголем и психоактивными веществами и имели родителей с более низким уровнем образования. В то же время у добровольцев с более высоким уровнем физической подготовки фиксировался более низкий риск развития рака. В частности, вероятность рака прямой кишки была ниже на 5 процентов, рака поджелудочной железы — на 12 процентов, рака кишечника — на 18 процентов, головы и шеи — на 19 процентов, почек — на 20 процентов, рака желудка — на 21 процент, злокачественной опухоли пищевода — на 39 процентов; на 40 процентов ниже был риск развития рака печени и на 42 процента — риск рака легких.

Отмечается, что те, кто слишком много выполнял кардиотренировки, чаще заболевали раком предстательной железы (на 7 процентов чаще) и имели повешенный риск рака кожи (увеличение на 31 процент).