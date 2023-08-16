Травматолог рассказал о сроках восстановления Лады Дэнс после ДТП

Травматолог: Ладе Дэнс потребуется 2-3 месяца на восстановление после ДТП

Травматолог Сергей Савченко рассказал о сроках восстановления российской певицы Лады Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) после серьезного ДТП. Его слова приводит Пятый канал.

По словам медика, артистке предстоит восстанавливаться 2-3 месяца из-за сотрясения мозга, а позже заниматься разогревом и закачиванием мышц. Он добавил, что полученные травмы понизили защитные свойства организма Дэнс. После проведения нескольких операций исполнительнице в сети появилась информация о том, что артистка столкнулась с проблемами с дыханием.

«Сама травма понизила защитные возможности организма. Плюс эти все нагрузки ничего хорошего не дают для нервной системы. И на фоне этого, конечно, человек будет чувствовать себя плохо. Может повышаться давление, может быть тахикардия, аритмия», — резюмировал врач.

Ранее артистке закрыли доступ к соцсетям из-за угроз.

Лада Дэнс попала в ДТП 5 августа. Авария произошла на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске. После инцидента певица не могла передвигаться самостоятельно — в машину скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего доставили в больницу.