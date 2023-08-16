Shot: певице Ладе Дэнс закрыли доступ к соцсетям из-за угроз

Пострадавшей в ДТП российской певице Ладе Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) закрыли доступ к соцсетям из-за угроз. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, на данный момент артистка болезненно реагирует на негатив, из-за чего врачи рекомендовали временно оградить ее от пользования интернетом. При этом уточняется, что в полицию были переданы 11 сообщений от недоброжелателей певицы.

Также отмечается, что исполнительнице предстоит пройти трехмесячную программу реабилитации после аварии.

Ранее сообщалось, что к Ладе Дэнс приставили телохранителя. До этого адвокат певицы Сергей Жорин рассказал об угрозах в адрес Дэнс. «Последние несколько дней стало поступать много угроз через социальные сети. Возможно, это просто сумасшедшие люди, но и недооценивать подобные сообщения весьма опасно», — сообщил Жорин, отметив, что артистке также поступали угрозы по телефону.

Дэнс попала в ДТП 5 августа. Авария произошла на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске. После инцидента певица не могла передвигаться самостоятельно — в машину скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего доставили в больницу.