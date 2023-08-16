Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:03, 21 августа 2023Забота о себе

Названы симптомы приводящего к диабету и слабоумию хронического воспаления

Нутрициолог Болл: бессонница и боль являются признаками хронического воспаления

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Депрессия, бессонница и частые боли являются признаками хронического воспаления в организме, уверены нутрициолог Лора Болл и диетолог Эмили Берч. Симптомы воспалительного процесса и способ их уменьшить они назвали в статье для The Conversation.

Специалистки в области питания отметили, что воспаление является нормальной реакцией организма на раздражение и свидетельствует о процессе заживления. Однако если процесс продолжается длительное время, он вредит человеку и, по словам Болл, приводит к развитию диабета, артрита, сердечных заболеваний и слабоумия.

Эксперт по питанию предупредила, что о наличии хронического воспаления говорят такие симптомы, как постоянная боль, усталость, бессонница, плохая подвижность суставов, проблемы с кожей и пищеварением. Кроме того, люди в таком состоянии часто болеют, могут испытывать депрессию или тревогу, иногда худеют или толстеют без видимой причины.

Материалы по теме:
Питьевая диета: главные особенности. Почему она на самом деле не способствует похудению и не выводит шлаки и токсины?
Питьевая диета: главные особенности.Почему она на самом деле не способствует похудению и не выводит шлаки и токсины?
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022

Эмили Берч добавила, что корректировка рациона способна нормализовать воспалительные процессы в организме. «Единой противовоспалительной диеты не существует. Двумя общепризнанными и подтвержденными примерами являются средиземноморская диета и диета для остановки гипертонии DASH», — сказала диетолог. Она посоветовала при подозрениях на хроническое воспаление употреблять в пищу продукты, богатые клетчаткой, пребиотиками, антиоксидантами и жирными кислотами. Обработанные продукты, такие как колбаса и полуфабрикаты, она посоветовала полностью исключить из рациона.

Ранее британские диетологи Ли Холмс и Ким Пирсон рассказали о самых опасных для здоровья человека экспресс-диетах. По их мнению, детокс-диета может привести к нарушению обмена веществ и другим серьезным расстройствам.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Ростовской области объяснил громкие звуки в небе над регионом

    В Турции выразили надежду на встречу Путина с Эрдоганом

    В Москве спрогнозировали похолодание

    Пенсионерка из российского города лишилась жилья и денег из-за мошенников

    Названы долгосрочные риски поставленных на Украину кассетных боеприпасов

    Минпромторг отреагировал на сообщения о подорожании соды в России

    В России спрогнозировали подорожание эконом-такси

    Полиция задержала сорвавшего с российских подростков Z-нашивки мужчину

    Раскрыта роль никеля в развитии жизни на Земле

    Стали известны подробности сделки «Динамо» и «Реала Сосьедад» по Захаряну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости