Названы симптомы приводящего к диабету и слабоумию хронического воспаления

Нутрициолог Болл: бессонница и боль являются признаками хронического воспаления

Депрессия, бессонница и частые боли являются признаками хронического воспаления в организме, уверены нутрициолог Лора Болл и диетолог Эмили Берч. Симптомы воспалительного процесса и способ их уменьшить они назвали в статье для The Conversation.

Специалистки в области питания отметили, что воспаление является нормальной реакцией организма на раздражение и свидетельствует о процессе заживления. Однако если процесс продолжается длительное время, он вредит человеку и, по словам Болл, приводит к развитию диабета, артрита, сердечных заболеваний и слабоумия.

Эксперт по питанию предупредила, что о наличии хронического воспаления говорят такие симптомы, как постоянная боль, усталость, бессонница, плохая подвижность суставов, проблемы с кожей и пищеварением. Кроме того, люди в таком состоянии часто болеют, могут испытывать депрессию или тревогу, иногда худеют или толстеют без видимой причины.

Эмили Берч добавила, что корректировка рациона способна нормализовать воспалительные процессы в организме. «Единой противовоспалительной диеты не существует. Двумя общепризнанными и подтвержденными примерами являются средиземноморская диета и диета для остановки гипертонии DASH», — сказала диетолог. Она посоветовала при подозрениях на хроническое воспаление употреблять в пищу продукты, богатые клетчаткой, пребиотиками, антиоксидантами и жирными кислотами. Обработанные продукты, такие как колбаса и полуфабрикаты, она посоветовала полностью исключить из рациона.

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