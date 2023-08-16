В России рассказали о возможности продления зерновой сделки

Посол РФ в Турции Ерхов: для запуска сделки надо выполнить требования России

Для нового запуска зерновой сделки надо выполнить требования России. О возможности продления черноморской инициативы заявил посол России в Турции Алексей Ерхов, пишет РИА Новости.

Он заявил, что Россия всегда готова к диалогу с Турцией по разным вопросам, в том числе и насчет зерновой сделки. Если юридические требования Москвы будут выполнены, то можно будет говорить о возобновлении черноморской инициативы.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что переговоры Турции и США по альтернативам зерновой сделки прошли без конкретики. Пока диалог ведется на уровне обсуждений, конкретных решений или плана нет.

Источник добавил, что Турция прилагает усилия для возобновления сделки и ведет переговоры со всеми сторонами, в том числе с ООН и Россией.