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18:18, 16 августа 2023Ценности

Россиянам назвали самый модный тренд осени 2023 года

Gloria Jeans: одежда в стиле «офискор» станет трендовой осенью 2023 года

Фото: Philbo / Unsplash

Эксперты российского бренда одежды Gloria Jeans назвали россиянам тренд, который станет модным предстоящей осенью 2023 года. Об этом пишет «Газета.ru».

Специалисты обратили внимание читателей на одежду в стиле «офискор», которая состоит из деловых предметов гардероба. «В этом сезоне он вышел за пределы бизнес-центров: в строгих пиджаках, платьях А-силуэта, хлопковых рубашках и юбках-карандашах ходят и клерки, и фрилансеры, и герои уличного стиля, и самые авторитетные персоны фэшн-индустрии», — рассказали собеседники издания.

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Для создания модного образа представители упомянутого бренда предложили приобрести объемные блейзеры и жилеты с колледж-принтами, широкие брюки и юбки в складку, рубашки в оксфордскую полоску и пуловеры фактурной вязки, укороченные кардиганы и приталенные сарафаны.

«Офискор — это всегда удачная база: безупречно скроенная, созданная из качественных материалов. Это могут быть хлопок, плотные костюмные ткани, легкий поплин, жаккард и мягкий твид», — уточнили они.

Ранее стилистка-имиджмейкер Диана Плиско назвала россиянкам самую модную верхнюю одежду на осень 2023 года. В грядущем сезоне актуальными окажутся базовые тренчи оверсайз или данные предметы гардероба прямого кроя длины макси или миди.

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    Екатерина Ештокина
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