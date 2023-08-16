Россиянам назвали самый модный тренд осени 2023 года

Gloria Jeans: одежда в стиле «офискор» станет трендовой осенью 2023 года

Эксперты российского бренда одежды Gloria Jeans назвали россиянам тренд, который станет модным предстоящей осенью 2023 года. Об этом пишет «Газета.ru».

Специалисты обратили внимание читателей на одежду в стиле «офискор», которая состоит из деловых предметов гардероба. «В этом сезоне он вышел за пределы бизнес-центров: в строгих пиджаках, платьях А-силуэта, хлопковых рубашках и юбках-карандашах ходят и клерки, и фрилансеры, и герои уличного стиля, и самые авторитетные персоны фэшн-индустрии», — рассказали собеседники издания.

Для создания модного образа представители упомянутого бренда предложили приобрести объемные блейзеры и жилеты с колледж-принтами, широкие брюки и юбки в складку, рубашки в оксфордскую полоску и пуловеры фактурной вязки, укороченные кардиганы и приталенные сарафаны.

«Офискор — это всегда удачная база: безупречно скроенная, созданная из качественных материалов. Это могут быть хлопок, плотные костюмные ткани, легкий поплин, жаккард и мягкий твид», — уточнили они.

Ранее стилистка-имиджмейкер Диана Плиско назвала россиянкам самую модную верхнюю одежду на осень 2023 года. В грядущем сезоне актуальными окажутся базовые тренчи оверсайз или данные предметы гардероба прямого кроя длины макси или миди.