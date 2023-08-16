Россиянкам назвали самую модную верхнюю одежду на осень

Стилистка Диана Плиско назвала плащи и тренчи оверсайз модной одеждой на осень

Стилистка-имиджмейкер Диана Плиско назвала россиянкам самую модную верхнюю одежду на осень 2023 года. Ее комментарий публикует Teleprogramma.pro.

В грядущем сезоне актуальными окажутся базовые тренчи оверсайз или данные предметы гардероба прямого кроя длины макси или миди. По словам эксперта, с указанными вещами получится создать удачные многослойные образы.

В то же время популярными станут кожаные оверсайз-плащи длины макси или миди. «Они могут быть в базовых цветах — бежевом или черном. Но сейчас супермодными будут коричневый, рыжий», — пояснила специалистка.

Ранее в августе стилистка и дизайнер Лилия Фаттахова назвала россиянам самые модные цвета одежды на осень и зиму 2023-2024 годов. На смену популярному текущим летом розовому цвету в грядущем сезоне придет фуксия. В то же время благодаря растущему интересу дизайнеров к окружающей природе в трендах окажутся оттенки зеленого, заявила специалист.