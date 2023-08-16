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09:16, 16 августа 2023Силовые структуры

В России признали нежелательной призывающую в ВСУ польскую организацию

ГП признала нежелательной в России польскую ассоциацию «За свободную Россию»

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Генпрокуратура России признала нежелательной в стране деятельность польской ассоциации «За свободную Россию», которая призывает граждан вступать в ряды украинских батальонов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Решение принято по итогам проверки Stowarzyszenie «Za Wolna Rosje». Прокуроры выяснили, что идейными вдохновителями организации выступают сбежавшие в Польшу Анастасия Сергеева и Мария Хармаст, которые занимаются агитацией россиян в добровольческие батальоны Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и так называемые «группы сопротивления».

Сергеева и Хармаст вместе с представителями несистемной оппозиции выступают с антироссийской повесткой и устраивают для западной публики театрально-политические акции с целью сбора денежных средств.

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    Любовь Ширижик
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