В России признали нежелательной призывающую в ВСУ польскую организацию

ГП признала нежелательной в России польскую ассоциацию «За свободную Россию»

Генпрокуратура России признала нежелательной в стране деятельность польской ассоциации «За свободную Россию», которая призывает граждан вступать в ряды украинских батальонов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Решение принято по итогам проверки Stowarzyszenie «Za Wolna Rosje». Прокуроры выяснили, что идейными вдохновителями организации выступают сбежавшие в Польшу Анастасия Сергеева и Мария Хармаст, которые занимаются агитацией россиян в добровольческие батальоны Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и так называемые «группы сопротивления».

Сергеева и Хармаст вместе с представителями несистемной оппозиции выступают с антироссийской повесткой и устраивают для западной публики театрально-политические акции с целью сбора денежных средств.