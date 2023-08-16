В Харьковской области вновь произошли взрывы

«Страна.ua»: Харьковской области вновь прогремели взрывы

В Харьковской области Украины вновь прогремели взрывы, пишет издание «Страна.ua» в Telegram.

C 7:42 (совпадает с мск) в регионе звучит сигнал воздушной тревоги. Как отмечает издание, ранее Воздушные силы республики сообщили о беспилотниках, которые направляются в Харьковскую область.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram призвал жителей оставаться в укрытиях.

Ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат признал, что средства противовоздушной обороны, имеющиеся в распоряжении Киева, не могут противостоять российским ракетам Х-22.