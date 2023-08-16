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08:41, 16 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Харьковской области

«Страна.ua»: в Харьковской области произошли взрывы

Фото: Defence Forces Southern Ukraine / Reuters

В Харьковской области Украины произошло несколько взрывов. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua».

C 7:42 (совпадает с мск) в регионе звучит сигнал воздушной тревоги.

Ранее стало известно о взрывах в Измаиле и Рени в Одесской области. Ночью в регионе объявляли воздушную тревогу.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал, что средства противовоздушной обороны, имеющиеся в распоряжении Киева, не могут противостоять российским ракетам Х-22.

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    Алевтина Запольская
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