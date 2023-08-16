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16:50, 16 августа 2023Мир

В США сравнили Зеленского с Гитлером

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленского ждет судьба Гитлера при попытке захватить Крым

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского ждет судьба Адольфа Гитлера при попытке захватить Крым. Экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон сравнил двух политиков в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Я думаю, что у Украины больше шансов воплотить в жизнь космическую программу и высадиться на Венере, чем захватить Крым. У них просто нет такой армии, они полностью зависят от финансовой и военной помощи Запада, а также от разведки», — сказал он.

По его словам, это напоминает ему ситуацию, когда Гитлер находился в берлинском бункере весной 1945 года накануне разгрома вермахта. Такой же сценарий ждет украинского лидера, подчеркнул экс-агент США.

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    Виктория Кондратьева
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