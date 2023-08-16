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23:12, 16 августа 2023Мир

В США ответили на заявления КНДР о бежавшем американском солдате

Белый дом: США не придают большого значения заявлениям КНДР о бежавшем солдате
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал заявления КНДР о судьбе бежавшего в страну американского солдата Трэвиса Кинга. Слова Кирби приводит РИА Новости.

Кирби ответил на заявления КНДР о бежавшем американском солдате и подчеркнул, что США уделяют этой ситуации внимание в полной мере.
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«Мы не склонны придавать большого значения заявлениям, звучащим из Пхеньяна. Я не думаю, что мы будем сильно ломать голову по поводу заявления, исходящего оттуда», — отметил представитель Белого дома.

Ранее сообщалось, что Трэвис Кинг попросил убежище в КНДР из-за жестокого обращения и расизма в США. Он подчеркнул, что разочарован «неравным американским обществом».

Американский солдат Трэвис Кинг незаконно перешел границу между Южной Кореей и КНДР. Он находился в демилитаризованной зоне в туристических целях. По данным источников Reuters в американском правительстве, солдат «должен был быть подвергнут дисциплинарному взысканию со стороны американского командования».

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    Марина Совина
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