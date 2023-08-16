Cбежавший в КНДР солдат США попросил убежище из-за жестокого обращения и расизма

Сбежавший в КНДР солдат США пожаловался на жестокое обращение и расизм в армии

Сбежавший в Северную Корею солдат Вооруженных сил (ВС) США Трэвис Кинг попросил убежище из-за жестокого обращения и расизма в американской армии. Об этом сообщает Reuters.

«В ходе расследования Трэвис Кинг признался, что решил перебраться в КНДР, поскольку питал неприязнь к бесчеловечному обращению и расовой дискриминации в армии США», — заявила северокорейская сторона.

Военнослужащий также выразил готовность искать убежище в КНДР или другой стране, заявив, что разочарован «неравным американским обществом».

Ранее стало известно, что американский солдат незаконно перешел границу между Южной Кореей и КНДР. Сообщалось, что мужчина находился в демилитаризованной зоне в туристических целях. По данным источников агентства Reuters в правительстве США, солдат «должен был быть подвергнут дисциплинарному взысканию со стороны американского командования».