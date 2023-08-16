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07:30, 16 августа 2023Забота о себе

Психолог подсказала способы вернуть пропавшее из-за стресса либидо

Фото: Unsplash

Чтобы восстановить пропавшее из-за стресса либидо, надо понять, что именно мешает расслабиться, рассказала семейный психолог-консультант, секс-коуч, тренер центра семейного и сексуального образования Secrets Алена Май. Способы вернуть утраченный интерес к сексу она подсказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам Май, при затяжном стрессе вырабатывается большое количество гормона кортизола, который негативно влияет на либидо. Чтобы восстановить его, необходимо разобраться, какие именно причины провоцируют нервное перенапряжение и мешают расслаблению, и только потом пытаться «вылечиться». Так, молодым матерям, испытывающим стресс из-за ответственности за новорожденного ребенка, психолог посоветовала научиться правильно расставлять приоритеты, отдыхать и не стесняться просить о помощи ближайшее окружение.

Если либидо снизилось из-за проблем в отношениях, недопонимания или разницы темпераментов, не стоит копить в себе обиды. В этом случае правильнее будет поговорить с партнером и объяснить ему, что из-за сильного стресса вам сейчас нужнее искренняя поддержка и понимание

Алена Майпсихолог-консультант, секс-коуч
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Также, по словам Май, после установления причин стресса следует найти способы взять его под контроль. В этом хорошо помогают планирование распорядка дня, выделение времени для отдыха и расслабления в расписании. Также нельзя забывать о базовых физиологических потребностях, таких как сон и еда, физическая активность, отметила психолог.

Снять стресс очень хорошо помогают практики переключения деятельности, например творчество, арт-терапия или просто рисование, а также различные инструменты телесной терапии — йога, танцы, плавание, дыхательные упражнения, флоатинг или простые прогулки

Алена Майпсихолог-консультант, секс-коуч

Ранее психолог Екатерина Кольцова назвала способы сохранить секс в браке. По ее мнению, при отсутствии противопоказаний от интимной близости не стоит отказываться даже во время беременности.

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    Наталья Обрядина
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