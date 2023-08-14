Названы способы сохранить яркий секс в браке

Психолог Кольцова призвала заниматься сексом даже во время беременности

При отсутствии противопоказаний необходимо заниматься сексом даже во время беременности, считает психолог Екатерина Кольцова. Этот и другие способы сохранить яркую интимную жизнь в браке она назвала «Ленте.ру».

По ее словам, у многих пар секс с годами превращается в рутину, а часто с рождением детей и вовсе пропадает. Однако исправить такую ситуацию нужно и можно, добавила психолог.

Кольцова советует супругам первым делом проанализировать свои роли. По ее словам, полноценная сексуальная жизнь чаще всего сопровождает пары с партнерским типом отношений.

Муж и жена здесь равноправны, уважают чувства и желания друг друга, умеют договариваться. В двух других типах взаимоотношений — «жена-мать» и «муж-сын» или «жена-дочь» и «муж-отец» — нередко возникают интимные проблемы из-за «детской» позиции одного из партнеров. Решение: женщине-матери нужно начать воспринимать своего мужчину как равного и довериться ему, а женщине-дочери — «повзрослеть»

Екатерина Кольцова психолог

Для налаживания гармоничной сексуальной жизни необходимо учитывать половую конституцию друг друга, отметила психолог. Это связано с тем, что уровень потребности в сексе у всех разный. Кому-то хочется интимной близости каждый день, а кому-то достаточно одного раза в неделю.

«То же самое — с нашими биологическими часами. Ваше либидо просыпается утром, а у партнера — ближе к ночи? Постарайтесь найти время для занятия любовью, которое подойдет обоим, ведь главное — искреннее и взаимное желание быть вместе», — советует собеседница «Ленты.ру».

Ролевые игры, секс-игрушки, совместный просмотр фильмов для взрослых, внезапный секс или интим в необычных местах способны разнообразить и укрепить отношения, уверяет Кольцова.

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Тем, кто давно в браке, нелишним будет вспомнить, в какие моменты отношений оба супруга чувствовали себя особенно счастливыми. Эти моменты нужно повторить, советует психолог. К примеру, отмечает она, можно отправиться вдвоем в поход или сходить в кино на последний сеанс.

Важно находить время быть вдвоем. Погуляйте в парке, сходите в ресторан, съездите на природу. Если у вас есть дети, не стесняйтесь иногда просить няню или родственников побыть с ними. Оставаться наедине друг с другом важно — так вы сохраните душевную близость и еще сильнее почувствуете себя мужем и женой Екатерина Кольцова психолог

«Не бойтесь быть "застуканными", — говорит психолог. — Для этого научите детей соблюдать режим. Они должны ложиться спать в одно и то же время. Детям это правило необходимо для формирования нейронных связей мозга и нервной системы, а мужу и жене поможет оставаться вдвоем каждый вечер, расслабиться и не бояться, что дети станут свидетелями их близости».

Важно не отказываться от секса во время беременности, если есть желание и нет медицинских противопоказаний, уверяет психолог. Она рассказала, что во время оргазма происходят сокращения матки. В будущем это облегчит процесс родов и уменьшит неприятные ощущения.

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