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09:34, 16 августа 2023Силовые структуры

Владельца махачкалинского автосервиса доставили после взрыва в больницу Москвы

В Москву доставили владельца махачкалинского автосервиса, где хранилась селитра

Фото: РИА Новости

В Москве в больницу доставили владельца махачкалинского автосервиса Юсупа Х. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Именно в том месте хранилась взрывоопасная селитра. По данным канала, Юсуп Х. сдавал помещение в аренду Эльдару Насрулаеву, который незаконно хранил 100 тонн взрывоопасного удобрения. Оно загорелось и сдетонировало во время технических работ.

Силовики хотят провести вечером допрос владельца сервиса, так как пока мужчина под наркозом. У предпринимателя сломана челюсть, поэтому на допросе он сможет лишь кивать. Кроме того, у него диагностировали множественные раны брюшной стенки, грудной клетки и головы с большим количеством инородных тел в мягких тканях.

Насрулаева ранее объявили в розыск. Последней его видела жена, в настоящее время она с детьми находится дома.

Взрыв в автосервисе на окраине Махачкалы произошел вечером 14 августа. После этого огонь перекинулся на автозаправку рядом. В результате взрыва, который по мощности оценили в 35 тонн в тротиловом эквиваленте, пострадали 115 человек, 62 из них проходят стационарное лечение.

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    Екатерина Власова
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