В Раде допустили назначение главы СБУ на должность министра внутренних дел
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко допустил, что глава Службы безопасности Украины (ВСУ) Василий Малюк возглавит МВД. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Кроме того, должность генпрокурора вместо Андрея Костина может занять губернатор Одесской области Олег Кипер. «Малюк может возглавить МВД, а генпрокурора Костина планируют заменить на Кипера, который только недавно возглавил Одесскую областную военную администрацию», — говорится в публикации. Гончаренко уточнил, что на фоне предвыборных событий в офисе президента Украины думают о замене министра внутренних дел.
По его словам, Малюк зарекомендовал себя как человек верный главному руководству республики. Он отметил, что в офисе президента недовольны результатами работы Костина. Кроме того, сам генпрокурор хочет уйти в отставку, добавил депутат. Как утверждает Гончаренко, Кипер был знаком с главой офиса президента Андреем Ермаком. «В нашей политической системе все действует просто: Ермаку нравится — значит, назначаем», — резюмировал он.
Ранее Гончаренко рассказал, что министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и глава Мининфраструктуры Александр Курбаков отказались возглавить Минобороны. 10 августа сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский начал искать нового министра обороны взамен Алексея Резникова.