В Раде допустили назначение главы СБУ на должность министра внутренних дел

Депутат Рады Гончаренко допустил, что глава СБУ Малюк возглавит МВД Украины

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко допустил, что глава Службы безопасности Украины (ВСУ) Василий Малюк возглавит МВД. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кроме того, должность генпрокурора вместо Андрея Костина может занять губернатор Одесской области Олег Кипер. «Малюк может возглавить МВД, а генпрокурора Костина планируют заменить на Кипера, который только недавно возглавил Одесскую областную военную администрацию», — говорится в публикации. Гончаренко уточнил, что на фоне предвыборных событий в офисе президента Украины думают о замене министра внутренних дел.

По его словам, Малюк зарекомендовал себя как человек верный главному руководству республики. Он отметил, что в офисе президента недовольны результатами работы Костина. Кроме того, сам генпрокурор хочет уйти в отставку, добавил депутат. Как утверждает Гончаренко, Кипер был знаком с главой офиса президента Андреем Ермаком. «В нашей политической системе все действует просто: Ермаку нравится — значит, назначаем», — резюмировал он.

Ранее Гончаренко рассказал, что министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и глава Мининфраструктуры Александр Курбаков отказались возглавить Минобороны. 10 августа сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский начал искать нового министра обороны взамен Алексея Резникова.