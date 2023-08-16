Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:18, 16 августа 2023Бывший СССР

В Раде допустили назначение главы СБУ на должность министра внутренних дел

Депутат Рады Гончаренко допустил, что глава СБУ Малюк возглавит МВД Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко допустил, что глава Службы безопасности Украины (ВСУ) Василий Малюк возглавит МВД. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кроме того, должность генпрокурора вместо Андрея Костина может занять губернатор Одесской области Олег Кипер. «Малюк может возглавить МВД, а генпрокурора Костина планируют заменить на Кипера, который только недавно возглавил Одесскую областную военную администрацию», — говорится в публикации. Гончаренко уточнил, что на фоне предвыборных событий в офисе президента Украины думают о замене министра внутренних дел.

По его словам, Малюк зарекомендовал себя как человек верный главному руководству республики. Он отметил, что в офисе президента недовольны результатами работы Костина. Кроме того, сам генпрокурор хочет уйти в отставку, добавил депутат. Как утверждает Гончаренко, Кипер был знаком с главой офиса президента Андреем Ермаком. «В нашей политической системе все действует просто: Ермаку нравится — значит, назначаем», — резюмировал он.

Ранее Гончаренко рассказал, что министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и глава Мининфраструктуры Александр Курбаков отказались возглавить Минобороны. 10 августа сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский начал искать нового министра обороны взамен Алексея Резникова.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры атаки украинского надводного дрона на Крымский мост

    Неизвестный поджег оборудование на железной дороге в российском городе

    В Москве пройдет юбилейный конкурс для НКО

    Стала известна средняя стоимость аренды «однушки» в Москве

    Украинский порт на Дунае продолжил работать после повреждения зернохранилищ

    В США назвали Россию выдающимся противником

    В Алжире запретили показ фильма «Барби»

    Создана умная таблетка для исследования кишечника

    Экс-глава МИД Австрии назвала преимущество рязанской деревни перед Мальдивами

    Названы вакансии с самыми высокими зарплатами для пенсионеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости