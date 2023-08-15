Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:27, 15 августа 2023Бывший СССР

Два кандидата отказались от должности главы Минобороны Украины

Гончаренко: Камышин и Курбаков отказались от поста министра обороны Украины
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и министр инфраструктуры Украины Александр Курбаков отказались от должности министра обороны страны. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в Telegram.

«Новая информация по возможному преемнику министра обороны [Алексея] Резникова. Камышин и Кубраков отказались от кресла министра обороны», — написал он.

По его словам, среди кандидатов на должность главы украинского оборонного ведомства остался руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Однако, подчеркнул Гончаренко, и он «не очень горит желанием» занимать освободившийся пост.

По мнению Гончаренко, Буданов не будет возглавлять Минобороны Украины, поэтому поиски кандидата на эту должность продолжатся. Депутат допустил, что они будут вестись в кругах руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. «А пока фиксируем, что ни Камышин, ни Кубраков не будут возглавлять самое проблемное министерство прямо сейчас», — заключил Гончаренко.

Ранее украинские СМИ сообщили, что президент Украины начал искать нового министра обороны Украины взамен Резникова. При этом сам Резников может стать послом Украины в Великобритании вместо Вадима Пристайко, которого Зеленский уволил в июле.

В январе местные СМИ сообщили о коррупционном скандале вокруг Минобороны Украины: якобы в ведомстве разворовывали бюджет, выделенный на обеспечение тыловых частей ВСУ провизией. По данным журналистов, ведомство закупало продукты для армии, в том числе яйца, по завышенным ценам. Резников называл закупки по неоправданным ценам обычной технической ошибкой.

Уже в апреле глава Минобороны Украины признался, что желает уйти в отставку сразу после завершения российской специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Власти России обсудили новые меры по укреплению рубля

    Россиян предупредили о вреде капельниц красоты

    Неймар перешел в «Аль-Хиляль»

    На Западе оценили оборонные способности России

    Мстительный мужчина решил устроить пожар в доме соседки и случайно поджег себя

    Стало известно о вероятности нового взрыва на руинах АЗС в Махачкале

    Курьера телефонных мошенников осудили за хищение денег у российских пенсионерок

    Весившая 148 килограммов женщина похудела вдвое благодаря одной диете

    Звезда «Эйфории» снялась в белье для рекламы

    На Украине посетовали на проблемы из-за российских беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости