В ЛНР рассказали о росте потерь ВСУ на купянском направлении

Марочко: Киев с каждым днем теряет все больше военных на купянском направлении

Подполковник Луганской народной милиции (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с каждым днем теряют все больше военнослужащих на купянском направлении.

Увеличение безуспешных контратак Киева на данном участке фронта привело к резкому росту как санитарных, так и безвозвратных потерь, рассказал Марочко.

«Ввиду нехватки медиков и эвакуационных групп процентное соотношение безвозвратных потерь начало приближаться к 50 процентам», — отметил он, добавив, что на негативную тенденцию смертей среди украинских военных также влияет слабая подготовка и отсутствие боевого опыта у мобилизованных солдат.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ возводят оборонительные линии на фоне продвижения российских сил в сторону Купянска. По его словам, на восточных окраинах между домами украинские силы активно создают фортификационные сооружения, соединенные траншеями.

10 августа военный эксперт Виктор Литовкин объяснил, что взятие под контроль Купянска необходимо российским войскам для освобождения дорог на Краматорск, поэтому украинская армия защищает эти территории «с такой яростью».