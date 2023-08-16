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11:03, 16 августа 2023Россия

В Госдуме заявили о введении в бой группы «Марун» из стратегического резерва ВСУ

Гурулев: Украина бросает в бой группу «Марун» — стратегический резерв ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Киев бросает в бой стратегический резерв Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев в Telegram.

По словам парламентария, противник вводит в бой группировку «Марун». «Так называемые стратегические резервы», — пояснил Гурулев.

Депутат усомнился в эффективности резервов ВСУ несмотря на наличие у них западной техники и вооружения. Находившиеся в тылу украинские войска еще не участвовали в боях, «а наши мужики их ждут в окопах», пояснил он. «Нет сомнений, что их резервы будут разгромлены в любом варианте», — заявил Гурулев.

Задействование в бою всех резервов противника будет означать конец украинского контрнаступления, добавил депутат. Он также скептически отнесся к возможности ВСУ пойти в новое контрнаступление весной 2024-го года. «Мы же не будем сидеть курить бамбук», — заключил Гурулев.

Ранее на XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина почти полностью исчерпала свой военный потенциал. Он также отметил, что используемые ВСУ западные образцы вооружения и военной техники зачастую уступают даже советским аналогам.

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    Алан Босиков
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