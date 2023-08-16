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09:20, 16 августа 2023Экономика

В Казахстане нашли оригинальный способ переименовать рестораны McDonald’s

На зданиях бывших ресторанов McDonald’s в Казахстане изменились вывески

Фото: Meghan Hessler / Unsplash

На зданиях бывших ресторанов быстрого питания американской сети McDonald’s в Казахстане в ночь на 16 августа изменились вывески. Об этом со ссылкой на фото и видеозаписи очевидцев в социальных сетях сообщает портал Zakon.kz.

В Алма-Ате нашли оригинальный способ переименовать заведения, с начала года работавшие без бренда. На вывесках разместили разные имена: «Мен Аружанмын», «Мен Юлиямын», «Мен Мадиярмын» (в переводе с казахского — «Я Аружан», «Я Юля», «Я Мадьяр» — прим. «Ленты.ру»).

В управляющей заведениями компании подтвердили изменения, но не стали объяснять их причины, заявив, что это будет сделано позже. «На данном этапе мы можем сказать, что вывески 24 ресторанов в 6 городах Казахстана были изменены на новые», — отметили в пресс-службе Food Solutions KZ.

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McDonald’s прекратил работу в Казахстане 5 января 2023 года. Тогда глава компании Food Solutions KZ, управлявшей сетью ресторанов в стране, Асет Машанов, заявил, что возвращение американского бренда на местный рынок возможно, если в республике будут решены проблемы с поставками продукции для сети. Однако, как подчеркнул глава компании, развитие сети местных поставщиков может занять несколько лет.

Позднее в январе российский преемник McDonald’s — сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» — подал заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане. А уже в конце месяца бывшие рестораны американской сети открылись в республике без названия.

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