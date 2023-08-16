Гол Месси помог «Интер Майами» разгромить соперника и выйти в финал Кубка лиг

Гол Месси помог «Интер Майами» победить «Филадельфию» и выйти в финал Кубка лиг

«Интер Майами» разгромил «Филадельфию» в полуфинале Кубка лиг. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:1. Одержать победу и выйти в финал турнира команде помог гол капитана Лионеля Месси, а также мячи, забитые Хосефом Мартинесом, Жорди Альбой и Давидом Руисом. У «Филадельфии» отличился Алехандро Бедойя.

Таким образом, «Интер Майами» одержал шестую победу подряд после перехода Месси. Для нападающего гол в полуфинале стал девятым в составе команды. На данный момент он занимает третью строчку в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Это место форвард делит с Джозефом Мартинесом и Робертом Тэйлором.

36-летний Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля. Его соглашение с американским клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025.