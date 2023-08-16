Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:42, 16 августа 2023Бывший СССР

Китай высоко оценил усилия Минска по урегулированию украинского кризиса

Минобороны Китая оценило усилия Минска по урегулированию украинского кризиса
Ли Шанфу (второй слева)

Ли Шанфу (второй слева). Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Глава Минобороны Китая Ли Шанфу во время переговоров со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным дал высокую оценку усилиям Минска по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Ли Шанфу прибыл в Минск и провел переговоры с Хрениным. В ходе встречи он высоко оценил усилия Минска по урегулированию кризиса. «Китайская сторона отметила, что последовательно будет придерживаться мирных переговоров», — уточнил Ревенко.

15 августа глава военного ведомства Китая встретился со своим российским коллегой Сергеем Шойгу на полях ХI Московской конференции по международной безопасности. Разговор был посвящен российско-китайскому военному сотрудничеству.

Ли Шанфу ранее говорил, что Китай позитивно оценивает интенсивный диалог с Россией в военной сфере.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о разбогатевшей за год России

    В Италии осудили убийство Каддафи

    Блинкен поговорил с отбывающем в России срок за шпионаж американцем Уиланом

    Китай высоко оценил усилия Минска по урегулированию украинского кризиса

    Маск раскрыл цели SpaceX

    Пентагон сообщил об обеспокоенности военно-ядерными разработками Китая

    На Украине демонтировали два памятника советским солдатам

    Выплаты ветеранам СВО предложили назначать без заявлений

    В США ответили на заявления КНДР о бежавшем американском солдате

    Пентагон рассказал о работе по созданию межконтинентальной баллистической ракеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости