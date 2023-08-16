Китай высоко оценил усилия Минска по урегулированию украинского кризиса

Минобороны Китая оценило усилия Минска по урегулированию украинского кризиса

Глава Минобороны Китая Ли Шанфу во время переговоров со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным дал высокую оценку усилиям Минска по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Ли Шанфу прибыл в Минск и провел переговоры с Хрениным. В ходе встречи он высоко оценил усилия Минска по урегулированию кризиса. «Китайская сторона отметила, что последовательно будет придерживаться мирных переговоров», — уточнил Ревенко.

15 августа глава военного ведомства Китая встретился со своим российским коллегой Сергеем Шойгу на полях ХI Московской конференции по международной безопасности. Разговор был посвящен российско-китайскому военному сотрудничеству.

Ли Шанфу ранее говорил, что Китай позитивно оценивает интенсивный диалог с Россией в военной сфере.