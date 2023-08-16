В России приготовились помогать рублю как в феврале 2022 года

Reuters узнал о готовности российской власти в любой момент укрепить рубль

Российские власти на фоне резкого ослабления рубля в последние месяцы готовы пойти на меры, в последний раз применявшиеся в феврале 2022 года. Речь идет об обязательной продаже экспортерами до 90 процентов валютной выручки, которую могут ввести в любой момент. Об этом со ссылкой на несколько источников, знакомых с деталями обсуждения, сообщает Reuters.

Они утверждают, что от компаний хотят добиться продажи 80-90 процентов полученной валюты в течение 70-90 дней после экспорта. Дополнительно власти обсуждают такие меры, как запреты на субсидирование импорта и выплату дивидендов за рубеж.

Чтобы добиться от экспортеров исполнения требований, им пригрозили лишением мер государственной поддержки, утверждает один из собеседников агентства. Другой источник подчеркнул, что то или иное усиление валютного контроля в любом случае произойдет и тот факт, что часть экспортных доходов теперь идет в рублях или индийских рупиях, которые не удастся вывести на биржу, правительство не остановит.

Накануне, 15 августа, о возможности усиления валютного контроля сообщал Bloomberg. Эта информация немедленно повлияла на курс российской валюты, которая даже после резкого повышения ставки начала двигаться в сторону 100 рублей за доллар.

Позднее «Интерфакс» указал, что правительство потребовало от бизнеса отчитываться об объемах продаж и не исключило введения мониторинга на накопления валюты за рубежом, потому что подозревает компании в непрозрачности распределения валютной выручки. Предполагается, что такие меры вступят в силу в конце недели, если рубль не начнет укрепляться. В числе других средств источники указали запрет любых сделок, связанных с выводом капитала за рубеж, и новый налог на сверхдоходы, если экспортеры не пойдут на сотрудничество.

По состоянию на середину дня среды, 16 августа, доллар и евро заметно слабеют по отношению к российской валюте. Доллар опускается до 95,6 рубля, а евро — до 104,3 рубля.