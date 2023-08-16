По делу о взрыве в Махачкале задержан первый фигурант

Следствие задержало причастного ко взрыву на АЗС в Махачкале Насрулаева

Следователи задержали первого фигуранта уголовного дела о взрыве на АЗС в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры республики Дагестан.

В причастности к совершению преступления подозревается Эльдар Насрулаев. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.

Он арендовал помещение, где незаконно хранилось 100 тонн взрывоопасной селитры. Вещество загорелось и сдетонировало во время технических работ. Сам владелец махачкалинского автосервиса Юсуп Х. сейчас находится в московской больнице, куда его доставили с травмами из Дагестана. У него сломана челюсть, диагностированы множественные раны брюшной стенки, грудной клетки и головы с большим количеством инородных тел в мягких тканях.

Юсупа Х. планируют допросить вечером после того, как он выйдет из наркоза.

Взрыв в автосервисе на окраине Махачкалы произошел вечером 14 августа. После этого огонь перекинулся на автозаправку рядом. В результате взрыва, который по мощности оценили в 35 тонн в тротиловом эквиваленте, пострадали 115 человек, 62 из них проходят стационарное лечение.