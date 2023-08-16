Ценам на нефть предрекли рост

Аналитик Демидов: цена нефти до конца 2023 года будет в пределах 80-90 долларов

В ближайшем будущем цена на нефть пойдет вверх после спада, считает независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов. В беседе с «Лентой.ру» он также рассказал, что ожидает рынок до конца 2023 года.

В среду, 16 августа, цены на нефть отступили от достигнутых ранее локальных максимумов. Так, стоимость Brent опустилась до 84,5 доллара за баррель, WTI торгуется на уровне 80,6 доллара.

Причины спада

Ключевым фактором, повлиявшим на падение цен, является состояние китайской экономики, убежден аналитик. «Не так давно вышел отчет о состоянии китайской экономики в июле, и он показал, что рост китайской экономики замедляется и без каких-либо специальных экономических мер в этом году Китай вряд ли сможет достичь поставленной задачи в 5 процентов роста. Поэтому вполне ожидаемо, что от китайского правительства последуют шаги, такие как, например, снижение ключевых ставок, и другие меры стимулирования экономики», — пояснил Демидов. Он также добавил, что свою роль могло сыграть и окончание автомобильного сезона в США.

По словам эксперта, есть и контрфактор, который должен был влиять на увеличение цен, — это сокращение объемов в федеральном запасе нефти США. «Он упал за последнюю неделю на 6 миллионов баррелей аж, это почти целый процент от всех запасов, очень большой объем, но это не повлияло, то есть не перевесило опасений по поводу Китая», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Коррекция

Падение стоимости нефти с 88 до 84 достаточно большое, отметил Демидов. Однако он напомнил, что этому предшествовал большой подъем. С 19 июля цена на нефть выросла на 10 долларов — стоимость Brent поднялась с 78,6 до 88,1.

Я допускаю, что это коррекция, которая будет выкуплена трейдерами, и нефть, скорее всего, пойдет вверх в ближайшем будущем Владимир Демидов аналитик

Прогноз до конца 2023 года

Аналитик не ожидает сильного падения цены, так как стоимость выше 80 долларов выгодна основным поставщикам нефти — ОПЕК и России. «Ввиду того что эта цена достаточно высока, США не смогут пополнять федеральный резерв нефти — он пополняется только при цене в 72 доллара и ниже (за исключением чрезвычайных ситуаций). Поэтому это будет играть на руку поставщикам нефти и подстегивать цены на нефть. Также надо помнить, что ОПЕК+ поддержала продолжение сокращения добычи», — высказался эксперт.

Я считаю, что в этом году, если не будет каких-то форс-мажоров на рынке или в политике, цена будет колебаться в пределах выше 80 и ниже 90 Владимир Демидов аналитик

Накануне, 15 августа, Минфин России сообщил, что средняя стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals в период с 15 июля по 14 августа составила 70,33 доллара за баррель, что стало максимальным значением с момента введения потолка цен на нефть и европейского эмбарго.