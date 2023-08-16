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09:29, 16 августа 2023Экономика

Цены на нефть перешли к падению из-за Китая

Reuters: цены на нефть падают из-за ухудшения ситуации в экономике Китая
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

На фоне ухудшения ситуации в китайской экономике цены на нефть падают последние несколько дней, отступая от достигнутых ранее локальных максимумов. На ситуацию не смогло повлиять даже снижение запасов в США, отмечает Reuters.

Утром в среду, 16 августа, стоимость Brent опустилась до 84,5 доллара за баррель, WTI торгуется на уровне 80,6 доллара. На прошлой неделе они подходили к 88 и 84,5 доллара за баррель соответственно.

Аналитики полагают, что проблемы в Китае повлияют на спрос больше, чем снижение предложения. Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились, по данным Американского института нефти, на 6,2 миллиона баррелей при ожиданиях 2,3 миллиона. Однако статистика КНР в июле оказалась еще более разочаровывающей.

Brent от TradingView

Данные по промышленному производству, розничным продажам и инвестициям не смогли оправдать даже скромные прогнозы экспертов. Слабые данные показали промышленное производство, розничные продажи и инвестиции, при этом в очередной раз был зафиксирован рост безработицы.

При этом, по данным СМИ, китайские власти начали дополнительно закрывать информацию по состоянию экономики и негласно запретили экспертам говорить о проблемах. Кроме того, Народный банк Китая резко снизил ставку по среднесрочным кредитам — на 1,5 процентных пункта, до 2,5 процента, а юань показал самое сильное снижение с начала года.

Накануне, 15 августа, Минфин России сообщил, что средняя стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals в период с15 июля по 14 августа составила 70,33 доллара за баррель, что стало максимальным значением с момента введения потолка цен на нефть и европейского эмбарго.

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    Платон Щукин
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