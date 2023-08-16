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08:37, 16 августа 2023Мир

КНДР осудила планы США провести заседание СБ ООН по правам человека в стране

КНДР осудила планы провести заседание Совбеза ООН по правам человека 17 августа

Фото: KCNA / Reuters

Северная Корея осудила планы провести назначенное на 17 августа заседание Совбеза ООН по правам человека в стране, которое запросили США, Япония и Южная Корея. Замглавы МИД КНДР отметил, что оно направлено на достижение геополитических амбиций Вашингтона, сообщает Fox News.

Северокорейский дипломат также назвал США «державой в упадке». По его словам, если СБ ООН будет заниматься правами человека в какой-либо стране, то США должны быть первыми, поскольку это «антинародная империя зла».

Ранее постпред США при международной организации Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США, Албания, Японией и Южная Корея запросили проведение заседания СБ ООН 17 августа, чтобы обсудить нарушения прав человека КНДР в привязке к международному миру и безопасности. На повестке заседания будет доклад верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, а также спецдокладчика по ситуации с правами человека в КНДР

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    Семен Александров
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