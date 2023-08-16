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09:33, 16 августа 2023Бывший СССР

В Эстонии захотели ограничить право голоса россиян и белорусов

Минюст Эстонии подготовил законопроект об ограничении права голоса россиян

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Минюст Эстонии подготовил законопроект об ограничении права голоса проживающих в стране россиян и белорусов на местных выборах. Об этом сообщил глава ведомства Калле Лаанет, передает портал ERR.

«Мы действительно считаем, что граждане этого государства не должны иметь возможности и права участвовать в выборах политического руководства Эстонии», — считает министр. Он заявил, что решение об ограничении связано с изменившейся ситуацией с безопасностью из-за украинского конфликта.

Отвечая на вопрос, нужно ли для принятия законопроекта изменить конституцию страны, Лаанет сказал, что разные специалисты по конституционному праву говорят различные мнения. Министр допустил, что этот вопрос придется рассмотреть в суде высшей инстанции.

Ранее эстонское МВД пообещало не высылать россиян из страны из-за нецелесообразности таких мер. Глава ведомства Лаури Ляэнеметс подчеркнул, что представляющие опасность лица умеют «очень хорошо врать и отвечать так, как мы хотим услышать или увидеть в анкете».

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    Кристина Есикова
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