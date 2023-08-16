Молодым родителям подсказали способ сохранить чувства в первый год жизни ребенка

Коуч Матиаш посоветовал молодым родителям вместе мечтать, чтобы сохранить связь

Коуч по отношениям Ник Матиаш подсказал способ, который поможет молодым родителям сохранить чувства и отвлечься от ежедневной рутины в первый год жизни ребенка. Об этом пишет издание HuffPost.

По словам Матиаша, став родителями, пары первые месяцы страдают от постоянного стресса. В таком состоянии непросто вернуться к нормальной сексуальной жизни, поддерживать романтическую и дружескую связь. Чтобы решить эту проблему, он посоветовал выделить один вечер, чтобы вместе мечтать, как будет выглядеть их совместная жизнь через пять, десять или двадцать лет.

Уложите детей спать, приготовьте любимые закуски и напитки, возьмите ручку, бумагу и начинайте мечтать. Подумайте о том, куда вы хотите поехать, в какую недвижимость инвестировать, чем хотите заниматься с супругами и детьми и просто изложите это на бумаге Ник Матиаш коуч по отношениям

Матиаш отметил, что строить совместные планы — увлекательное занятие. В какой-то момент партнерам придется задуматься, что они могут сделать уже сегодня, чтобы реализовать эти мечты. По его словам, некоторые начинают откладывать деньги, чтобы поехать в путешествие, другие изучают рынок недвижимости, чтобы переехать в другой район или город, третьи ищут няню, чтобы освободить время для совместного хобби или свиданий.

Ранее психотерапевты Джон и Джулия Готтман посоветовали способ вернуть романтику в отношения за шесть секунд. По их мнению, ровно столько должен длиться ежедневный поцелуй, чтобы поддерживать любовь между супругами.