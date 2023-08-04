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05:11, 4 августа 2023Забота о себе

Назван способ вернуть романтику в отношения за шесть секунд

Психотерапевты Джон и Джулия Готтманы: шестисекундный поцелуй оживит отношения

Фото: Mauricio Livio / Unsplash

Психотерапевты Джон и Джулия Готтманы посоветовали ежедневно целоваться, чтобы вернуть страсть и романтику в отношения. Их способ оживить чувства приводит издание Insider.

Специалисты отметили, что необязательно тратить на ласки много времени. По их мнению, чтобы вернуть романтику в отношения, достаточно одного поцелуя продолжительностью шесть секунд. «Большую часть жизни мы проводим, выполняя свои обязанности, работая, заботясь о семье, и часто забываем быть рядом с партнерами», — говорят Готтманы.

Психотерапевты назвали шестисекундный поцелуй способом отвлечься от ежедневных хлопот, а также хорошей возможностью выразить поддержку и нежность любимому человеку. Кроме того, по словам специалистов, моменты близости снижают уровень стресса и помогают улучшить настроение.

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Готтманы посоветовали сделать шестисекундный поцелуй ежедневным ритуалом и практиковать его каждый раз при встрече или прощании.

Ранее психотерапевт Питер Садингтон посоветовал парам другой простой способ вернуть страсть в отношения. Он предложил вместе вспомнить моменты первых свиданий.

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    Екатерина Улитина
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