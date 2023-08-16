Глава СПЧ предложил ставить мигрантов на воинский учет в момент выдачи паспорта

Глава СПЧ: ставить мигрантов на воинский учет нужно в момент выдачи паспорта РФ

Постановка мужчин-мигрантов на воинский учет должна происходить в момент выдачи им российского паспорта. Об этом заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, пишет ТАСС.

По его словам, после получения паспорта иностранцы забывают встать на учет в военкомат, хотя делать это обязаны все граждане Российской Федерации (РФ), в том числе имеющие проблемы со здоровьем.

Фадеев подчеркнул, что СПЧ готов помочь ответственным службам в продумывании процедуры синхронизации этих двух актов.

Кроме того, правозащитник предложил запретить принимать в российские школы детей, не владеющих русским языком. По словам Фадеева, перед поступлением в общеобразовательные учебные заведения России детей-мигрантов следует обучать в специальных центрах. Он выразил надежду, что соответствующие поправки к законодательству будут приняты и вступят в силу к 1 сентября 2024 года.

В марте Фадеев также предложил лишать родительских прав мигрантов, которые решили не отдавать детей в школу. Он подчеркнул, что у родителей кроме прав есть обязанности, в числе которых — обеспечение образования своим детям.