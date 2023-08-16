Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:04, 16 августа 2023Россия

Глава СПЧ предложил ставить мигрантов на воинский учет в момент выдачи паспорта

Глава СПЧ: ставить мигрантов на воинский учет нужно в момент выдачи паспорта РФ

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Постановка мужчин-мигрантов на воинский учет должна происходить в момент выдачи им российского паспорта. Об этом заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, пишет ТАСС.

По его словам, после получения паспорта иностранцы забывают встать на учет в военкомат, хотя делать это обязаны все граждане Российской Федерации (РФ), в том числе имеющие проблемы со здоровьем.

Фадеев подчеркнул, что СПЧ готов помочь ответственным службам в продумывании процедуры синхронизации этих двух актов.

Кроме того, правозащитник предложил запретить принимать в российские школы детей, не владеющих русским языком. По словам Фадеева, перед поступлением в общеобразовательные учебные заведения России детей-мигрантов следует обучать в специальных центрах. Он выразил надежду, что соответствующие поправки к законодательству будут приняты и вступят в силу к 1 сентября 2024 года.

В марте Фадеев также предложил лишать родительских прав мигрантов, которые решили не отдавать детей в школу. Он подчеркнул, что у родителей кроме прав есть обязанности, в числе которых — обеспечение образования своим детям.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    Российские средства ПВО сбили под Донецком украинский штурмовик Су-25

    Раскрыты доходы российских поп-звезд от аренды недвижимости в США

    Названа неожиданная польза водки

    Мадонна назвала даты новых концертов после госпитализации

    ВМС Польши впервые получит фрегаты

    Мужчина поймал огромную рыбу на первой рыбалке и чуть не побил мировой рекорд

    Польша стала лидером в Европе по производству боеприпасов

    Звезда 90-х раскрыла размер своей пенсии

    Блогера Блиновскую отказались выпустить из-под домашнего ареста

    В Дании россиянина приговорили к тюрьме за мошенничество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости