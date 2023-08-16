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16:25, 16 августа 2023Забота о себе

Диетолог предупредила о гормональных проблемах при частом желании перекусить

Диетолог Соломатина: частые перекусы могут говорить о недостатке сна и жажде

Фото: Frederick Medina / Unsplash

Частое желание перекусить может свидетельствовать о жажде, гормональных проблемах или нехватке сна, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом она рассказала в беседе с «Москвой 24».

По мнению Соломатиной, люди путают чувство голода с желанием пить, поскольку центры жажды и насыщения расположены очень близко. Иногда желание перекусить может быть связано с неправильным питанием. «Человек, например, ест быстрорастворимые каши, бутерброды с белым хлебом, булки, пьет сладкий чай. Такой рацион, с одной стороны, позволяет проснуться, но с другой — насыщение быстро приходит и быстро уходит», — предупредила она.

Недостаток выработки гормонов щитовидной железы, продолжила диетолог, также может приводить к потере энергии, и человеку, чтобы взбодриться, хочется перекусить. «Неправильный сон или его недостаток также провоцируют это. Кортизол вместо того, чтобы снижаться, остается надолго и стимулирует к поиску высокоэнергетической еды. Человек начинает заедать стресс», — добавила она.

Если человек пьет мало воды, надо начать употреблять ее больше и регулярно. Посмотреть, проходит ли голод. Если есть проблемы с щитовидной железой, то сдать анализы и выяснить, как там обстоят дела. Если человек не высыпается, то наладить режим сна

Елена Соломатинадиетолог
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    Александра Лисица
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