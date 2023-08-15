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15:06, 15 августа 2023Забота о себе

Врач назвал подходящие для ускорения обмена веществ после 40 продукты

Врач Антон Поляков: какао помогает поддерживать хороший метаболизм после 40 лет

Фото: Unsplash

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков перечислил продукты, которые подходят для ускорения обмена веществ. Его цитирует «Вечерняя Москва».

Поляков отметил, что после 40 лет обмен веществ замедляется по естественным причинам и становится сложнее сохранять стройную фигуру. Однако некоторые продукты, по его словам, помогают воздействовать на механизмы, которые поддерживают метаболизм.

Первым продуктом для хорошего обмена веществ Поляков назвал какао. Он объяснил, что оно является стимулятором митохондрий, которые обеспечивают энергией клетки организма. «Если их недостаточно, то питательные вещества не преобразуются в полезную энергию, из-за чего человек испытывает постоянную усталость и употребляет больше калорий», — уточнил врач.

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По словам Полякова, аналогичное влияние на рост митохондрий оказывает гранат. Также он посоветовал чаще есть рыбу, так как она улучшает пластичность оболочки клеток и помогает им лучше воспринимать сигналы из окружающего мира. Диетолог добавил, что Омега-3 в составе рыбы ускоряет обмен веществ.

Ранее диетолог Елена Соломатина подсказала омолаживающие продукты для людей старше 50 лет. По ее мнению, зелень и овсянка помогают замедлить ухудшение метаболизма и обострение хронических заболеваний.

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    Екатерина Улитина
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