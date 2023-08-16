Минобороны России заявило об улучшении положения на купянском направлении

На купянском направлении штурмовые отряды российской группировки войск «Запад» во время наступательных действий улучшили положение по переднему краю. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На купянском направлении штурмовые отряды западной группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили положение по переднему краю», — заявили в министерстве.

Там добавили, что при поддержке авиации и огня артиллерии были отражены девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Синьковки, Стельмаховки и Ольшан. Противник потерял до 85 военнослужащих, а также две бронированные машины, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, произведенную в США, и польскую установку Krab.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие на запорожском направлении отразили три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ. Уточняется, что противник пытался атаковать в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.