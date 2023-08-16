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14:13, 16 августа 2023Россия

Минобороны сообщило об улучшении положения на купянском направлении

Минобороны России заявило об улучшении положения на купянском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На купянском направлении штурмовые отряды российской группировки войск «Запад» во время наступательных действий улучшили положение по переднему краю. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На купянском направлении штурмовые отряды западной группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили положение по переднему краю», — заявили в министерстве.

Там добавили, что при поддержке авиации и огня артиллерии были отражены девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Синьковки, Стельмаховки и Ольшан. Противник потерял до 85 военнослужащих, а также две бронированные машины, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, произведенную в США, и польскую установку Krab.

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Ранее стало известно, что российские военнослужащие на запорожском направлении отразили три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ. Уточняется, что противник пытался атаковать в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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