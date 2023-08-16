Минобороны сообщило об улучшении положения на купянском направлении
На купянском направлении штурмовые отряды российской группировки войск «Запад» во время наступательных действий улучшили положение по переднему краю. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
«На купянском направлении штурмовые отряды западной группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили положение по переднему краю», — заявили в министерстве.
Там добавили, что при поддержке авиации и огня артиллерии были отражены девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Синьковки, Стельмаховки и Ольшан. Противник потерял до 85 военнослужащих, а также две бронированные машины, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, произведенную в США, и польскую установку Krab.
Ранее стало известно, что российские военнослужащие на запорожском направлении отразили три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ. Уточняется, что противник пытался атаковать в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.